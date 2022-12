Grote brand in flat aan Pierre Lallementstraat in Oost

In een flat aan de Piere Lallementstraat in Oost heeft zaterdagochtend een brand gewoed. De brand is inmiddels uit, vier mensen zijn ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel.

De brand werd rond 04.50 uur ontdekt op de vierde verdieping van de flat, waarna de brandweer werd ingeschakeld. Als vrij gauw schaalde de brandweer op naar 'zeer grote brand'. Ook werd mensen die last hadden van de rook geadviseerd om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen.

Rond 06.30 uur meldde de brandweer dat de brand geblust was en dat er ter plekke vier mensen werden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Vanwege de vele rook in de flat wordt er in het gebouw geventileerd. Onduidelijk is nog hoe de brand heeft kunnen ontstaan.