Brand in flat aan Slotermeerlaan, bewoners uit woningen gehaald

In een flat aan de Slotermeerlaan in Nieuw-West is vanochtend brand ontstaan. De brand is inmiddels geblust.

De brand ontstond in een meterkast in de kelder van de flat. Brandweer en politie zijn aanwezig op de plek van de brand, onder meer met een hoogwerker. Ook is er veel brandweerpersoneel ter plekke om bewoners te ontruimen en hen op te vangen.

Volgens de brandweer is er sprake van veel rookontwikkeling in het gebouw. Ook hangt er in de omgeving van de flat een flinke rookgeur. De brandweer roept mensen die last hebben van de rook op om ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen.



De brandweer laat weten dat iedereen die in het gebouw was in veiligheid is gebracht. Twee slachtoffers zijn ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. De Slotermeerlaan is op dit moment gedeeltelijk afgesloten voor auto's en fietsers, ook rijden tram 7 en bus 369 om.