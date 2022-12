Gevallen scooterrijder probeert schade op gemeente te verhalen, maar krijgt ongelijk

De gemeente is niet aansprakelijk voor de schade van een man die in Osdorp met zijn snorfiets op een stenen trap belandde en zijn sleutelbeen brak. De man vond dat er op de plek niet duidelijk stond aangegeven dat je een trap nadert en spande daarom een rechtszaak aan tegen de gemeente, maar hij kreeg van de kantonrechter ongelijk.

De exacte straatnaam is niet in het vonnis genoemd, maar het gaat naar alle waarschijnlijk om het Madeirapad. De scooterrijder kwam namelijk vanaf de Valutaboulevard en het Kospad. Op 9 juni 2022 reed hij rond 22.45 uur, toen het donker was, op de stenen trap met zijn scooter. Hij viel en brak zijn sleutelbeen. Ook liep hij meerdere kneuzingen op.

Waarschuwingsbord

Volgens de bestuurder van de scooter had er een waarschuwingsbord moeten staan om aan te geven dat het voor snorfietsen verboden is verder te rijden en om aan te geven dat men na het bruggetje een steile trap nadert. Ook een hekje was volgens de scooterrijder een optie geweest. Zonder deze maatregelen zou de kans groot zijn dat scooterrijders niet voorzichtig en oplettend genoeg zijn.

De gemeente zei niet aansprakelijk te zijn omdat het om een voetpad ging. Volgens de rechtbank is dat inderdaad zo. Aan de andere kant van de stenen trap staat vanwege overlast een bord met 'niet brommen' en een paar straten eerder, op de Valutaboulevard, staat wel een bord met een bromfiets. Dit bord ontbreekt juist op de Kospad. Ook staan er telkens twee rood-wit gestreepte palen om het Kospad heen. Dat zijn redenen waardoor de snorfietser door had kunnen hebben dat het een voetpad was.

Zorgplicht

"Naar het oordeel van de kantonrechter gaat onder deze omstandigheden de zorgplicht van de gemeente als wegbeheerder niet zover dat zij op het bewuste voetpad ten behoeve van fietsers en snorfietsers een waarschuwingsbord of een hekje diende te plaatsen", schrijft de kantonrechter in het vonnis.

De scooterrijder zal de advocaatkosten, zo'n 3200 euro, zelf moeten betalen.