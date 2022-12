Auto belandt in water Passeerdersgracht vermoedelijk door drugsgebruik bestuurder

Geen witte maar een natte kerst voor een automobilist op de Passeerdersgracht in het centrum. Zijn auto belandde in het water van de grachten. De vermoedelijke bestuurder liep een paar straten verderop met een nat pak, hij is aangehouden op verdenking van het gebruik van verdovende middelen.

Rond 03.00 uur kreeg de politie een melding van een auto te water. Bij aankomst was er van de bestuurder geen spoor te bekennen. De politie heeft in de buurt gezocht en vond iets verderop, in de Eerste Looiersdwarsstraat, een man met een nat pak. De politie vermoedt dat hij de bestuurder is van de auto en heeft de man aangehouden. Hoe de auto precies in het water is geëindigd is nog niet duidelijk.

De auto moest door de brandweer uit de gracht worden gehaald, waar hij middenin lag. Daarnaast is er een lachgastank aangetroffen bij het voertuig. De politie heeft de zaak in onderzoek en vraagt getuigen die iets hebben gezien of gehoord zich te melden. Ook omwonenden met een videodeurbel of een dashcam worden gevraagd om de beelden te delen.