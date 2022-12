Kerstdrukte bij restaurants: "Niet nadenken en zo hard mogelijk werken"

Of het nu in eigen huis is of buiten de deur, met de kerst wordt er heel wat afgegeten in de stad. Na twee stille coronajaren zijn de restaurants weer volgeboekt en krijgt AT5 een kijkje in de keuken.

AT5

Chef-kok Julius Busscher en gastvrouw Amy Delorme zijn vandaag vroeg begonnen met de voorbereidingen voor Tweede Kerstdag. Het stel is eigenaar van Restaurant JA in De Pijp, dat vanavond helemaal vol zit. Ze hebben geen ander personeel en serveren vanavond een zesgangendiner en dus is het flink aanpoten. "Eigenlijk is het gewoon zo min mogelijk nadenken en zo hard mogelijk werken", legt Busscher uit terwijl hij druk in de weer is met wat kaviaar. Kerstsfeer Het restaurant opende vier maanden voor de eerste lockdown haar deuren. Een valse start, noemt Delorme het. "We hebben de nodige dingen gedaan om het staande te houden, om te overleven. We zijn privé buiten de stad gaan wonen. Maar nu we weer open kunnen, gaan we gewoon met volle energie draaien." Busscher: "De hele vibe was op een gegeven moment ook weg toen we wél weer open konden met de anderhalvemeter. Ik merk dat mensen nu weer lekker normaal doen. Dus de sfeer is weer terug en dat vind ik heel fijn."

En hoewel het restaurant volgeboekt is, kampen ze dit jaar wel met hoge energieprijzen. De gevolgen daarvan vallen voor Restaurant JA te overzien. "Omdat we zelf zonder personeel werken kunnen we heel goed schakelen. En Julius probeert zoveel mogelijk met de barbecue te werken en we koken op inductie. We proberen alles te doen om die kosten zo laag mogelijk te houden", verklaart Delorme. Na de kerstdrukte gaan de twee zelf ook nog genieten van een diner. "We trekken een fles champagne open. En hopelijk is er nog wat kaviaar over."