Werklieden wensen Amsterdam geluk, liefde en "Genoeg geld voor iedereen"

Het Verkeer was dit jaar op locatie bij meer dan 90 opbrekingen in de stad. Het waren voor de werklieden vaak lange dagen in regen en wind, alles verzengende hitte en in de vrieskou. En soms zelfs zonder bak koffie in zicht. In de laatste aflevering van het jaar gaan we langs bij deze harde werkers met koffie, chocolademelk en een oliebol om ze een hart onder de riem te steken.