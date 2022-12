Achttien overtredingen bij controles vuurwerkverkoop in de regio

Vuurwerk dat te hoog is opgestapeld, deuren naast de vuurwerkopslag die niet goed sloten of een duer naar de vuurwerkopsalg die voor het gemak op een haakje werd opgehouden. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft bij ondernemers in de regio achttien overtredingen geconstateerd bij de verkoop van vuurwerk.