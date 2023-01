Ravage in gymzaal Buitenveldert door brand jaarwisseling: "Heleboel mensen gedupeerd"

De brand die tijdens nieuwjaarsnacht woedde in een gymzaal in Buitenveldert heeft voor flinke schade gezorgd. De brand brak vermoedelijk uit doordat een brandende kliko naar binnen werd gegooid. "Hierdoor zijn een heleboel mensen gedupeerd."

Dansschoolhouder Angela Reutlinger kon haar ogen vanochtend niet geloven toen zij de gymzaal aan de Zuid-Hollandstraat betrad. In de gymzaal hangt een penetrante brandlucht en overal ligt roet en glasscherven.

Iedere dinsdagavond geeft zij dansles in de gymzaal, maar vanwege de schade moet zij voorlopig op zoek naar een andere plek. Reutlinger: "Er zijn een hoop ramen kapot. Hier vijf ramen, aan die kant zes ramen. De hal aan de voorkant is aan gort." Buiten zijn glaszetters bezig met het dichttimmeren van de kapotte ruiten.

Gedupeerden

Reutlinger heeft geen goed woord over voor de brandstichting. "Ze realiseren zich niet dat ze niet alleen een gebouw vernielen met enorme financiële schade, maar dat er ook een heleboel mensen gedupeerd zijn, zoals mijn volksdansclub, er is een balletgroep, er is een judogroep. Al die groepen kunnen nu niet hun hobby uitoefenen."

De gemeente, die eigenaar is van het pand, laat weten de zaak serieus te nemen en aangifte te doen van vernieling. "Samen met de verzekeraar nemen we alle schade op en moet worden bepaald welke herstelwerkzaamheden er nog zijn om de de gymzaal weer te herstellen."