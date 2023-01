Dankzij de wind dit jaar minder smog tijdens oud en nieuw

Hoewel de lucht ook deze Oud en Nieuw weer een stuk viezer was dan op een normale dag in de stad, was de luchtkwaliteit beter dan tijdens voorgaande jaarwisselingen. Volgens het RIVM zorgde een sterke wind ervoor dat hoge concentraties fijnstof minder lang in de stad bleven hangen.

De hoogste concentratie in de stad werd gemeten op de Jan van Galenstraat, gevolgd door de Stadhouderskade. Op beide plekken was de luchtkwaliteit naar maatstaven van het RIVM 'zeer slecht', wat betekent dat er meer dan 200 microgram fijnstof in een kubieke meter lucht zit. Normaal gesproken is de luchtkwaliteit op deze plekken matig tot goed.

De concentratie fijnstof op de Jan van Galenstraat was tussen 00.00 uur en 01.00 uur bijna tien keer zo hoog als het maximum (30 microgram per m3 ) dat in de lucht mag zitten om nog van schone lucht te kunnen spreken.

Wind

Die zeer slechte luchtkwaliteit hield maar voor een uur aan: tegen 4.00 uur werd er op alle stations in de stad weer schone lucht gemeten. Dat is niet elke jaarwisseling het geval. In 2020 was er naast de Stadhouderskade en de Jan van Galenstraat op veel meer plekken sprake van slechte luchtkwaliteit. Destijds duurde het ook langer voordat de hoeveelheid fijnstof naar een normaal niveau daalde.

De hoeveelheid fijnstof in de lucht zegt niet zoveel over hoeveel vuurwerk er is afgestoken, maar heeft vooral met het weer te maken. Zo zorgde de harde wind er deze keer dus voor dat de smog van het vuurwerk binnen een paar uur alweer verdwenen was.