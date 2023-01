Burgers vast in McDonald's op Damrak

Klanten van een filiaal van McDonald's aan het Damrak in het centrum hebben vannacht de deuren opengebroken om buiten te kunnen komen. De deuren zijn daardoor nog steeds kapot.

Op een video van een omstander is te zien hoe de klanten tegen de deuren trappen. Uiteindelijk wurmen de klanten zich door een kier naar buiten.

Een woordvoerder van McDonald's laat weten dat het probleem ontstond nadat klanten 'opzettelijk en zonder reden' de noodknop indrukten. "De deuren gingen vervolgens niet direct weer open."

"Terwijl personeel bezig was met hun werkzaamheden en onderweg was om hulp te bieden, ging het niet snel genoeg voor deze bezoekers", laat de woordvoerder weten. "Zij besloten om eigenhandig de deur open te trekken en te ontwrichten. Vandaag wordt de laatste hand aan de reparatie van de deuren gelegd en storingen verholpen. We betreuren deze gang van zaken uiteraard ten zeerste."