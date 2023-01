Stad NL V Inflatie maakt ook döner duurder: "Nuchter betaal ik 4, maar dronken maximaal 6,50 euro"

Er is sprake van een ware dönerinflatie. We weten dat alles duurder wordt, maar de kosten voor bijna alle ingrediënten van een broodje döner zijn al helemaal gestegen. Dat betekent dat ook de rekening voor je broodje döner steeds dikker wordt. "Het is een kwestie van tijd voordat sommige zaken ermee stoppen."

"Zo'n lekker, vers broodje döner dat eigenlijk fucking ranzig is, met knoflooksaus er overheen en een sambaltje. Dag erna lekker aan het schijten. Dat is top aan een broodje döner", zegt een verlekkerd kijkende Amsterdammer die we vragen naar zijn favoriete snack. Beter kunnen we het broodje zelf niet omschrijven. Wat minder top is, is dat de prijs stijgt. Dat bevestigen meerdere dönerzaken aan AT5.

Bij Erol Döner aan de Spaarndammerstraat valt het relatief mee. Ze zijn vijftig cent omhoog gegaan. "Van 3,50 euro naar vier euro", zegt eigenaar Yusuf Caliskan. "Voor een groter broodje betaal je nu 5,50 euro." Bij andere zaken is een groot broodje soms acht euro of nog meer. Een medewerker van Marathon Doner aan de Marathonweg vertelt dat ze een jaar geleden 3,50 vroegen voor een broodje, maar nu zes euro. Verschillende factoren Caliskan benoemt een paar factoren waardoor de prijs hoger is. "Brood is duurder, gas, elektra en vlees is duurder, want het transport is duurder." Tomaten zijn bijvoorbeeld extra prijzig door de elektriciteit die wordt gebruikt in de kweekkassen. Voor eieren betaal je ook meer doordat veel legkippen werden geruimd door de vogelgriep. En de prijs voor het graan voor brood is ook gestegen door de oorlog in Oekraïne. Allemaal verschillende redenen dat jouw broodje meer centen kost.

Prijzen verdubbeld Op de Marathonweg merken ze dat er minder klanten komen nu de prijzen zijn gestegen. "Het is ook niet alleen bij een broodje döner. De prijzen zijn in het algemeen bijna verdubbeld", zegt een medewerker. Daarnaast merkt hij dat de leverancier nu vaker de prijzen veranderd. "Eerst was het vaak een paar maanden stabiel. Nu verandert de prijs bijna wekelijks." Caliskan zegt dat de zaken niet anders kunnen dan prijzen omhoog gooien. "Als de leverancier ineens twintig euro vraagt voor iets dat eerst tien euro was, dan moet je het doorberekenen." Stoppen Een Amsterdamse horecaleverancier bevestigt dat de prijzen aan hun kant flink omhoog zijn gegaan, doordat zij ook meer moeten betalen. "Nu zien we nog niet dat we minder klanten hebben, maar het is een kwestie van tijd voordat sommige zaken ermee stoppen", aldus een medewerker van de groothandel. Caliskan maakt zich nog niet zo druk om zijn eigen zaak. "We gaan er gewoon mee door", zegt hij.