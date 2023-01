Brand in appartementencomplex in Nieuw-West, drie gewonden

In een appartementencomplex aan de Vlaardingenlaan in Nieuw-West is rond 14.20 uur brand uitgebroken. Er zijn drie mensen gewond geraakt. Het vuur was na ongeveer een uur geblust.

Brand in appartement Vlaardingenlaan Foto via AT5-Whatsapp

Het ging om een appartement op de zevende etage. Op beelden was te zien dat een brandweerman vanaf een ladderwagen de brand probeerde te blussen. Er was veel rook zichtbaar. De politie zette een groot deel van de Vlaardingenlaan af.

Een van de drie slachtoffers is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Diegene had brandwonden en had rook ingeademd, laat de brandweer weten.

Het nieuwbouwcomplex is deze zomer opgeleverd. Een van de bewoners zei dat de achtste verdieping door de brandweer was geëvacueerd. Ze schat in dat er in totaal zo'n tweehonderd mensen in het complex wonen.

De brandweer raadde omwonenden die last hebben van de rook aan om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen.