Amsterdam op derde plek op lijst van meest romantische steden: "Een lachertje"

De meeste Amsterdammers zullen hun hoofd schudden als ze dit onderzoek lezen. Daaruit blijkt namelijk dat onze stad op nummer drie staat in de top tien van meest romantische steden ter wereld voor een citytrip. Boven Amsterdam staan San Francisco en Parijs. "Ik weet niet wie deze lijst heeft verzonnen, maar Beiroet had er ook in kunnen staan."

"Amsterdam de meest romantische stad ter wereld", lacht een Amsterdammer. "Dat is een lachertje, vroeger misschien, ja." De reactie strookt met de reactie van de meeste Amsterdammers die AT5 spreekt. Een ander: "Amsterdam is heel romantisch. Zoals Eberhard van der Laan zei: het probleem is dat de rest van de wereld dat nu ook weet."

Toeristen vinden het inderdaad een prachtige stad. Terecht, zeggen de meesten, dat het in de top tien staat. "De grachten, de huizen, de hele atmosfeer is romantisch."

'Gedraag je als toerist'

Datingcoach Daan de Ram is geen fan van Amsterdam, ook al werkt hij er zelf. "Ik weet niet wie deze lijst heeft verzonnen, maar Beiroet had er ook in kunnen staan." Maar als je dan toch in Amsterdam bent: "Dan is het goed om je als een toerist te gedragen", vertelt hij. Wanneer je door die bril kijkt, ga je volgens hem andere dingen doen dan normaal. "In Parijs gaan ze niet de Eiffeltoren beklimmen en in Groningen gaan ze ook niet naar de Martinitoren, maar dat kan wel leuk zijn."

Volgens De Ram kun je het bijvoorbeeld naar de Amsterdam Dungeon gaan, of naar de A'dam Toren op de schommels. "Als je iets spannends gaat doen, gaat je date jou automatisch als spannend zien", zegt De Ram. Als je wil testen of iemand relatiemateriaal is: "Dan kun je in Amsterdam heel goed naar een Escape Room. Dan kun je testen of de ander goed om kan gaan met stress, of ertegen kan als je verliest."