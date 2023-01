Politie meldt steekpartij minderjarigen, maar volgens schooldirecteur valt het allemaal erg mee

Bij de middelbare school Cburg op Zeeburgereiland is vanochtend een scholier gewond geraakt bij een geweldsincident. Het slachtoffer, minderjarig volgens de politie, is overgebracht naar het ziekenhuis. Er is een verdachte, ook minderjarig, aangehouden.

De eerste meldingen van de steekpartij kwamen iets na 12.00 uur binnen. Kort daarna stonden er meerdere ambulances, politie en zelfs een traumahelikopter voor de school.

Wond boven wenkbrauw

Volgens de directeur gaat het om uit de hand gelopen ruzie tussen een aantal jongens. Een leerling van de school zou daarbij 'met een vuist of scherp voorwerp' op zijn hoofd geslagen zijn door een jongen die niet op het Cburg zit. Ook scholieren vertellen aan AT5 dat het niet om een steekpartij gaat. Volgens hen is het slachtoffer geslagen met een helm.

Ook een woordvoerder van het scholengemeenschap waar Cburg onder valt, zegt dat het naar omstandigheden meevalt met de jongen. Hij zou na het incident zelf weer naar binnen zijn gelopen en alleen een wond boven zijn wenkbrauw hebben. Omdat die gehecht moest worden, is de jongen vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.

"Sensatie"

"Zijn wenkbrauw is gescheurd, niets meer dan dat", zegt de directeur tegenover AT5. "We hebben hem verzorgd in de ehbo-kamer en hij is voor controle naar het ziekenhuis gebracht." Het oproepen van de ambulances en zelfs een traumahelikopter noemt de directeur "alleen maar sensatie."

De politie laat het bij een twitterbericht en wil tegenover AT5 niet op het incident reageren.