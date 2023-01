Inbrekers betrapt in woning Diemen, bewoner neergestoken

In de Grote Peel in Diemen hebben twee inbrekers een bewoner neergestoken nadat ze door hem werden betrapt. De persoon is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

De bewoner kwam rond 20.00 uur aan bij zijn huis, toen hij een onbekende naar buiten zag lopen. In een poging hem tegen te houden pakte de bewoner de inbreker vast. Die stak hem vervolgens met een scherp voorwerp, meldt een woordvoerder van de politie. Er was op dat moment nog een tweede inbreker in het huis aanwezig.

Op het moment dat de politie ter plaatse kwam, waren de inbrekers al gevlucht, vermoedelijk in de richting van metrostation Venserpolder. Er is nog geen verdachte aangehouden. Op dit moment is er nog geen verdachte aangehouden.

De politie doet onderzoek naar het steekincident en vraagt mensen die iets hebben gehoord of gezien zich te melden. Ook wordt er aan omwonenden met een videodeurbel of dashcam gevraagd om de beelden te delen.