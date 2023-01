Politie achtervolgt bestelbus na 'verdachte situatie' in de Pijp, aanhouding op A27

Op de A27 bij Bilthoven heeft de Amsterdamse politie vanochtend de bestuurder en meerdere passagiers van een witte bestelbus aangehouden. De politie besloot de achtervolging in te zetten na een verdachte situatie in de Pijp. Bij de aanhouding zijn waarschuwingsschoten gelost.

Waarom de politie de achtervolging precies inzette, is nog onduidelijk. Om 9.00 uur werd op Burgernet opgeroepen om het busje, dat even daarvoor dus in de Pijp was gezien, in de gaten te houden.