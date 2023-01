Gewapende overval op hotel in Zuidoost

Een hotel aan de Hullenbergweg in Zuidoost is dinsdagavond door een man overvallen. Het aanwezige personeel van het hotel raakte niet gewond. De verdachte, die gewapend was, is te voet gevlucht.

De politie kreeg rond 21.40 uur een melding van de overval. De politie doet onderzoek in en rond het hotel, daarnaast wordt er in de buurt gezocht naar de verdachte. Of er buit is gemaakt bij de overval is nog niet duidelijk.

De politie vraagt getuigen die iets hebben gezien of gehoord om zich te melden. Ook aan mensen die in de buurt wonen of werken en een videodeurbel of dashcam hebben wordt gevraagd om de beelden te delen.