Breed protest tegen groenplannen Van Dantzig: "Bescherm de natuur!"

Voor het stadhuis verzamelden zich dinsdagagavond ongeveer 100 mensen omdat zij met argusogen het nieuwe beleid over de Hoofdgroenstructuur volgen. Die Hoofdgroenstructuur is kort gezegd het totaal aan groene gebieden en natuur dat door Amsterdam wordt beschermd tegen bebouwing. In de raadszaal was een speciaal ingelaste inspraakavond, waarvoor bijna dertig insprekers zich hadden aangemeld.

De kritiek richt zich voornamelijk wethouder Van Dantzig. Hij paste de Hoofdgroenstructuur aan nadat hij net was geïnstalleerd als wethouder grondzaken, terwijl zijn voorganger een eerdere versie van het document al door de inspraakronde had gehaald. Over de nieuwe versie van Van Dantzig zou alleen de raad nog mogen beslissen. Bezorgde Amsterdammers vrezen nu dat woningbouw boven groen gaat. "Sjoemelgroen gaat over het sjoemelen met de hoeveelheden groen die gemaakt worden in nieuwbouwplannen. Ik ben bezig met een spel te ontwikkelen. Het heet sjoemelgroenbingo. Als je daarin de zin rigoureus vergroenen en groen op het dak in één zin hoort, dan heb je in één beurt bingo", zei inspreker John Zondag. Windturbines Eén van de zinnen uit de Hoofdgroenstructuur die onrust veroorzaakt gaat over windturbines. In het document staat dat windturbines niet in de natuur mogen worden gebouwd, tenzij deze onder andere bij gemeenteraadsbesluit als zoekgebieden voor windenergie zijn aangemerkt. Volgens critici maakt dit de weg vrij voor windmolens in onder meer de Gaasperplas.

"Luister naar de bezwaren en bescherm de natuur en de bewoners van Amsterdam. Verwijder het giftige zinnetje over windturbines op pagina 27", riep Jaap Wolff van stichting Red de Hoge Dijk de commissie op. Sportparken Dat de zorgen breed gedeeld worden, bleek wel uit het feit dat ook de Sportraad bij monde van Thijs Zonneveld kwam inspreken. "Zaterdag is de mooiste dag van de week. Nog wel. Op het sportpark waar mijn kinderen sporten worden huizen gebouwd. Het betekent dat er een voetbalclub weg moet, de stad uit. De wachtlijsten voor kinderen die lid willen worden, worden nog langer. Waar de mensen die er straks komen te wonen moeten sporten, weet niemand. Het is een probleem dat door de hele stad speelt. Sport is maar sport." "Juist meer groen beschermd" En dus heeft verantwoordelijk wethouder Van Dantzig nog een hele weg te gaan om iedereen achter zijn plannen te krijgen. In de commissievergadering woensdag zei hij met de nieuwe Hoofdgroenstructuur juist meer groen te beschermen. Volgens hem zijn er 'aantoonbare onjuistheden' verteld, zo zou het toevoegen van een hoofdstuk 'klinkklare onzin' zijn omdat dat hoofdstuk er altijd al zou zijn geweest. Ook zei hij dat de gemeenteraad het 'bevoegd gezag' is en dus op latere momenten bijvoorbeeld tegen bouwplannen kan stemmen of met voorstellen voor aanpassingen kan komen. "Het is niet zo dat het allemaal buiten u om gaat, daar gaat u allemaal nog wat van vinden." Verder erkende hij wel dat zoekgebieden voor windmolens inderdaad in 'groene gebieden' staan. Dat vindt het college van burgemeester en wethouders terecht, maar: 'daar kun je over debatteren'. Naar alle waarschijnlijkheid stemt de gemeenteraad eind deze maand over de plannen.