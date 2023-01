What's Next in gesprek met leeftijdsgenoten over Noord-Hollandse politiek "Er is best veel om teleurgesteld over te zijn"

Het jongerenprogramma What's Next is terug met vier gloednieuwe makers. In de nieuwe reeks onderzoeken Laura, Daan, Lisa en Jobeleen wat er speelt onder leeftijdsgenoten in Amsterdam en de provincie Noord-Holland. In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart stellen zij thema’s als de wooncrisis en geldproblemen onder jongeren aan de kaak. Deze week gaat What's Next over wat de Provinciale Staten nu precies doen en wat voor nut het heeft voor jongeren om te stemmen.

Op 15 maart kan er weer gestemd worden voor de Provinciale Statenverkiezingen. De opkomst bij deze verkiezingen lag de afgelopen verkiezingen een stuk lager dan bij andere politieke verkiezingen. Bovendien stemmen jongeren relatief minder vaak dan ouderen. Identificeren Noord-Hollandse jongeren zich eigenlijk wel met hun provincie? En houden jongeren zich überhaupt wel bezig met de politiek? Volgens Anouk Gielen, het jongste Statenlid van Nederland (23) en lijsttrekker van GroenLinks Provincie Noord-Holland, zijn jongeren, ondanks dat ze niet allemaal stemmen, wel heel actief en laten ze veel van zich horen. “Ik denk dat het heel erg goed is dat jongeren zo vaak de straat op gaan. Dat laat ook zien dat jongeren heel betrokken zijn.”

Maar waarom stemmen jongeren dan niet? Gielen denkt dat dat te maken heeft met de frustratie van jongeren over de politiek. “Er is ook best veel om teleurgesteld over te zijn. Ik denk ook dat er veel wantrouwen is richting de politiek. Er spelen veel grote problemen die onze generatie allemaal hard gaan raken. Bijvoorbeeld de klimaatcrisis: wij moeten daarmee gaan dealen maar wij zijn ook de laatste generatie die het op kan lossen.”

Directe impact Jongeren op straat geven aan dat ze zich wel verbonden voelen met Noord-Holland, maar hebben vaak “echt geen idee” wat de Provinciale Staten precies doen of waar ze over beslissen. “De provincie gaat over wáár dingen gebeuren,” zegt Gielen. De grote onderwerpen zoals mobiliteit of infrastructuur klinken natuurlijk ook niet heel spannend. Toch is met de recente stikstof- en wooncrisis wel gebleken dat de Provinciale Staten een directe impact hebben op het leven van veel Noord-Hollanders. De provincie beslist bijvoorbeeld waar windmolens komen te staan. Maar ook waar woningen voor jongeren worden gebouwd en of er een nachtbus rijdt die je thuisbrengt na het stappen.