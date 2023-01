Woningmarkt in rap tempo kopersmarkt: vraagprijzen dalen en bezichtigingen imploderen

Ruim driekwart van de makelaars vindt de markt nu een stuk gezonder dan de afgelopen jaren. Het massale overbieden met soms wel een ton of nog meer op woningen is voor nu ook verleden tijd. Woningen worden nu zelfs onder de vraagprijs verkocht: dat gebeurt bij bijna veertig procent van de transacties, zeggen makelaars.

Ook hebben drie op de vier makelaars het afgelopen jaar al de vraagprijs voor een woning naar beneden moeten bijstellen. Het gaat dan vaak om vijf tot tien procent van de oorspronkelijke vraagprijs. Na zo'n aanpassing verkoopt in 90 procent van de gevallen de woning wel.

Wel plaatsen makelaars een nuance bij de dalende vraagprijzen. Zij zeggen dat deze strategisch wordt bepaald: woningen worden soms te laag geprijsd, om zo ervoor te zorgen dat er een stormachtige toeloop van potentiële kopers is. Hierdoor kan het effect van overbieden worden gecreëerd. Nu de verkoopprijzen dalen, is volgens de meeste makelaars het verstandiger om een woning te koop te zetten voor een prijs dicht bij de reële waarde. Kopers hebben namelijk steeds meer het idee dat er ruimte is om onder de vraagprijs te bieden.

Bezichtigingen

Het aantal bezichtigingen bij een woning die te koop staat, is de afgelopen maanden ook geïmplodeerd. Gemiddeld krijgt een makelaar in Amsterdam nog negen bezichtigingen per woning. Dat zijn er fors minder dan een jaar geleden. Wel zeggen makelaars dat het verschilt per woning: op een instapklaar huis tussen de vier en vijf ton komen soms nog wel tientallen mensen af. Een opknapwoning met een slecht energielabel wordt veel minder bezocht: soms komen daar verspreid over meerdere weken nog geen handvol mensen op af.