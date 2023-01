Gemeente moet zich buiten de ring richten om opkomst te verhogen: "Verkiezingen worden gewonnen in Centrum en Zuid"

Ook DENK vindt dat een goed idee. "Er zijn partijen die vinden dat je geen doelgroepencampagne moet opzetten omdat dat een bepaalde bevolkingsgroep zou kunnen bevoordelen. Ik denk dat zij het bij het verkeerde eind hebben. Het is juist andersom, het huidige communicatiebeleid zorgt er er juist voor dat bepaalde groepen niet worden bereikt", zegt DENK-raadslid Sheher Khan. De VVD staat er anders in. "Het probleem zou kunnen zijn dat je gaat inzetten op specifieke onderwerpen en dat vinden wij niet de bedoeling. Dan ga je ook echt kiezers beïnvloeden, en de overheid moet daarin neutraal zijn", zegt VVD-raadslid Kune Burgers.

De UvA-onderzoekers die in opdracht van de gemeenteraad de lage opkomst onderzochten spreken in ieder geval van een acuut gevaar voor de lokale democratie waarin vooral de grote verschillen per wijk, in de Wildemanbuurt bijvoorbeeld een opkomstpercentage van 18 procent, tegenover 90 procent in sommige wijken binnen de ring, de grootste zorgen baren.

"Dat brengt het risico met zich mee van een vicieuze cirkel waarbij verkiezingen vooral gewonnen worden in het Centrum en in Zuid. Partijen richten zich vooral op plekken waar mensen gaan stemmen en hebben dan minder zicht en minder interesse in wat mensen buiten die delen denken", zegt UvA-politicoloog Floris Vermeulen.



Aanstaande donderdag wordt er in de gemeenteraad gedebatteerd over de kwestie.