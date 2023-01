Kind uit raam gevallen op de Bos en Lommerweg

Een kind is vanmiddag uit raam van een woning aan de Bos en Lommerweg gevallen. Volgens een melding van de brandweer gaat het om een val van de vierde etage. Of het gaat om een ongeluk of een misdrijf wordt onderzocht door de politie. Het kind is met ernstig letsel afgevoerd naar het ziekenhuis. Of het om een jongen of een meisje gaat maakt de politie niet bekend. Ook over de leeftijd laat de politie nog niets los, zelf noemen ze het slachtoffer een 'heel klein kindje'.