Kale & Kokkie bellen Schreuder voor de topper tegen FC Twente: "Het is nu erop of eronder"

Ajax is half struikelend begonnen aan de tweede seizoenshelft. Een gelijkspelletje tegen NEC en

0-2 winst in de beker. Er is nog genoeg om voor te spelen; de komende wedstrijden tegen

FC Twente en Feyenoord gaan veel duidelijk maken. Houden Alfred Schreuder en Ajax het droog?

Kale & Kokkie bellen de trainer om bij hemzelf te informeren. "De supporters hebben zó veel vragen."