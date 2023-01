Ajax moet mogelijk voor elke wedstrijd vergunning gaan aanvragen

Ajax moet in de toekomst, net als alle andere betaald voetbalorganisaties (BVO) in Nederland, mogelijk een vergunning gaan aanvragen voorafgaand aan elke wedstrijd. Daarin moet onder meer het risicoprofiel van de wedstrijd beschreven staan, net als hoe de veiligheid gewaarborgd wordt.

Dat is de wens van de burgemeesters die een BVO in hun gemeente hebben. Dat staat in het handelingskader dat de burgemeesters hebben opgesteld. Daarin staat onder meer dat ordeverstoringen rondom voetbalwedstrijden na de coronacrisis steeds vaker voorkomen.

De burgemeesters zeggen dat de KNVB en de clubs zelf in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor de veiligheid. "Maar in de praktijk worden soms onvoldoende maatregelen genomen. Daarom willen de burgemeesters het toezicht aanscherpen, zodat voetbal gastvrij, veilig en toegankelijk blijft", schrijven de burgemeesters Depla (Breda) en Marcouch (Arnhem). Zij hebben het handelingskader opgesteld.

Straf bij misdraging

Politie, de gemeente en de betreffende voetbalclub moeten uiterlijk zes weken voor een wedstrijd alle informatie met elkaar gedeeld hebben. Dat gaan dan onder meer over het verwachte aantal toeschouwers en specifieke maatregelen.

Als supporters van een club zich niet aan de vergunningsvoorwaarden houden, krijgen de clubs een straf. De eerste keer is dat een waarschuwing, daarna kan dat oplopen tot een dwangsom of een wedstrijd zonder publiek. Als uitsupporters zich collectief misdragen, dan moet een club een of meerdere keren ook in thuiswedstrijden zonder publiek gaan spelen.