Deel stroomstoringen in Bos en Lommer en Oostelijk Havengebied verholpen

In zowel Bos en Lommer als in het Oostelijk Havengebied zitten bewoners op het moment zonder stroom. Een woordvoerder van Liander laat weten dat het in totaal om 2.000 huishoudens gaat.

Een deel van storing was om 14.00 uur verholpen, maar in andere postcodegebieden zitten bewoners nog altijd zonder elektriciteit.

#Stroomstoring #Amsterdam (postcodes 1014, 1051, 1055) is opgelost. Excuses voor het ongemak. #Liander

Het gaat om de postcodes 1014, 1051 en 1055.

Sinds 6.45 uur zaten in het Oostelijk Havengebied 700 aansluitingen sinds zonder stroom, in Bos en Lommer hebben 1300 huishoudens sinds 08.30 uur geen elektriciteit. Rond 14.00 uur deelde Liander via Twitter mee dat woningen met postcodes 1014, 1051, 1055 inmiddels weer stroom hebben. Postcodegebieden 1019, 1051, 1056, 1078, 1096 zitten nog wel zonder elektriciteit.

Wat de precieze oorzaak van de storingen is, is nog niet duidelijk. Volgens de woordvoerder schakelen de monteurs eerst alle aansluitingen om, zodat iedereen weer stroom heeft en wordt er daarna gekeken wat de oorzaak is geweest.