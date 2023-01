Stomdronken bestuurder rijdt met blauw flitslicht in papa's auto op de A10

De politie heeft op de A10 een auto van de weg gehaald na opvallend rijgedrag. De auto viel op omdat er een blauw flitslicht achter de voorruit zat. Surveillerende agenten merken dat, nadat de bestuurder de lamp had uitgezet, zijn rijstijl drastisch veranderde. Nadat ze de auto langs de kant van de weg hadden gezet, bleek de automobilist ook nog eens veel teveel alcohol te hebben gedronken: 6,5 keer meer dan mag. De jonge bestuurder reed in de auto van zijn vader, de lamp had hij zelf gekocht.

Een auto met een blauw zwaailicht op de weg komt wel vaker voor, laat de politie weten op Instagram. "Op de A10 zagen wij in onze spiegel een Audi die ons op hoge snelheid van achteren naderde, met een blauwe flitslamp. Op zich niet een gek gezicht, we hebben namelijk de nodige onopvallende politieauto's in de omgeving rijden. Deze auto viel echter op omdat er alleen een flitser achter de voorruit zat. Daarnaast zette de bestuurder, na het zien van onze herkenbare Audi, de blauwe lamp ineens uit waarna de rijstijl drastisch veranderde."

6,5 keer teveel (580 ug/l)

De agenten controleerden het kenteken, dat stond niet op naam van de politie. Uiteindelijk bleek er een jonge beginnende bestuurder in de geleende auto van zijn vader te rijden. De blauwe lamp had hij zelf gekocht. "Als klap op de vuurpijl blies hij een indicatie A/G, teveel alcohol dus. De bestuurder is meegenomen naar het bureau voor een ademanalyse, daar blies hij ruim 6,5x teveel, namelijk 580 ug/l."

Zijn rijbewijs is ingevorderd en er is proces-verbaal opgemaakt. Daarnaast is de blauwe lamp in beslag genomen, waar ook proces-verbaal voor is opgemaakt. De bestuurder is zijn rijbewijs in ieder geval 5 maanden kwijt. Ook moet hij een cursus bij het CBR volgen en de nodige boetes betalen.