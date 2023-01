Politie zoekt fietsers die door Range Rover-bestuurder werden aangereden in Noord

De politie heeft dinsdagavond een 20-jarige Amsterdammer zonder rijbewijs aangehouden na een melding van meerdere aanrijdingen in Noord. Volgens getuigen reed een bestuurder van een Range Rover eerst tegen een andere automobilist aan, waarna kort daarna een of meerdere fietsers werden aangereden. De politie is op zoek naar de betrokken fietser(s).

Een automobilist werd rond 17.45 uur op de Slijperweg aangereden door een zwarte Range Rover. De bestuurder in de Range Rover ging er daarop vandoor, waarna de aangereden automobilist erachteraan reed richting de Johan van Hasseltweg. Toen de auto daar stilstond, knoopte het slachtoffer een gesprek aan over de schade.

Op dat moment zaten er volgens de politie twee mannen in de Range Rover, van wie er een uitstapte en wegliep. De bestuurder ging er vervolgens met 'flinke snelheid' vandoor. Getuigen hebben gezien dat er daarna een of meerdere fietsers werden aangereden op de kruising Papaverweg/Klaprozenweg. Volgens de politie is er mogelijk meerdere keren over een fiets heengereden.

Dankzij een vrouw die de auto volgde en de politie belde, kon later de 20-jarige verdachte in de omgeving worden aangehouden. Hij wordt verdacht van gevaarlijk rijgedrag en het verlaten van de plaats van het ongeval. De politie komt graag in contact met mensen die bij de aanrijding(en) betrokken waren.