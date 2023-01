Mogelijk toch nog een Pride-feest op het Amstelveld komende zomer

Eigenlijk zou 2022 de laatste keer zijn, maar de kans bestaat dat er aanstaande Pride toch weer gefeest kan worden op het Amstelveld. Het altijd drukbezochte straatfeest werd in het nieuwe Pride-beleid de nek omgedraaid, maar dat is uitgesteld en gaat op zijn vroegst pas 2024 in. De organisator rekent op verlenging, maar sommige omwonenden hopen op een andere opzet.

Het is pas over dik een half jaar, maar de agenda van de bekende straat- en pleinfeesten staat al op de website van Pride Amsterdam. Bovenaan de lijst, voor zowel de vrijdag als de zaterdag: het feest op het Amstelveld, sinds jaar en dag de grootste en bekendste van alle Pride-feesten. Maar in dikgedrukte letters boven de lijst staat een slag om de arm: of de feesten allemaal doorgaan, is nog geen gegeven. En zeker voor het Amstelveld is dat nog allerminst zeker.

Overlast

Donderdagochtend boog de raadscommissie Financiën, Kunst en Diversiteit over de kwestie. Patricia Snel voerde namens Vereniging Amstelveldbuurt het woord en noemde het feest grenzeloos. "In lengte, bezoekersaantallen en overlast." Snel en andere omwonenden zeggen de afgelopen jaren allerlei excessen letterlijk op de stoep te hebben gehad. Van drugsgebruik, plassen tegen gevels en plantenbakken en feestgangers die in al dan niet benevelde toestand seks hebben.

Het voortbestaan van het Pride-feest op het Amstelveld staat al langer ter discussie (artikel gaat door na de video):