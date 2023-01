Nieuwe nachttrein uit Groningen rijdt naar Amsterdam-Zuid en Schiphol

De trein doet iets meer dan twee uur over de reis en om 3.45 uur is station Schiphol Airport aan de beurt. Deze speciale trein rijdt eens per week, in de nacht van vrijdag op zaterdag.

Voor de feestelijke primeur is vannacht gekozen omdat veel bezoekers van Eurosonic Noorderslag terug willen reizen. Van stiltecoupés zal de eerste keer niet echt sprake zijn: in deze eerste nachttrein treden bands van Eurosonic op in de trein.

Reisapp

De trein rijdt op zaterdagmorgen ook weer terug richting Groningen. De trein vertrekt kort na 5.00 uur en stopt rond 5.30 uur in Almere Centrum en even voor 6.00 uur in Lelystad. Wie de trein wil nemen, moet wel even opletten; kaartjes zijn alleen te reserveren via de reisapp van Arriva.

Eerder begon Arriva ook te rijden met een nachttrein vanuit Maastricht naar Schiphol. Ook deze rijdt eens per week.