Kapot geluidsscherm in Noord pas in 2025 vervangen: "Ik doe de ramen niet meer open"

Gek worden ze ervan: de constante ruis op de achtergrond. Zodra de buurtbewoners in Noord de ramen open doen, horen ze de auto's op de ringweg waar hun huis aan grenst. Vorig jaar ging door verschillende stormen een deel van de geluidswand van de A10 kapot. In augustus verlaagde Rijkswaterstaat (RWS) de muren met ongeveer de helft, om nog meer losvliegende panelen te voorkomen. "Door het fijnstof is mijn astma verergerd."

Henk Truyens' balkon kijkt uit op de snelweg. "Hier ga ik dus ook niet meer zitten deze zomer als het zo blijft." Zonde, vindt hij zelf ook. Daarnaast is hij ook niet van plan nog de ramen te openen met de herrie en het toegenomen fijnstof in de lucht. Hij heeft astma en dat kun je horen aan zijn ademhaling. "Het is erger geworden", zegt hij. De GGD en het ziekenhuis hebben hem al onderzocht en het houdt inderdaad verband. Niet zo simpel 'Maak het geluidsscherm, Rijkswaterstaat', zou je kunnen denken. Alleen, dat is niet zo simpel, vertelt omgevingsmanager Harold Hansen. "De constructie waar de panelen aan vast zitten, is verouderd", vertelt hij. "De wand is even oud als Ringweg Noord zelf." Daarom kunnen er geen nieuwe panelen aan de oude constructie worden vastgemaakt. RWS is van plan om de hele wand te vervangen, maar dat kan wel pas vanaf 2025. Op de vraag of dat niet veel te lang duurt, antwoordt Hansen: "Dat het vervelend is voor de buurt, is een understatement. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de constitutie en we zijn begonnen met aanbestedingen, maar dat kost tijd."

Quote "We voelen ons teleurgesteld en machteloos" Jiska Klein, buurtbewoner

Wettelijke eisen Op dit moment voldoet de Ringweg Noord ook niet aan de eisen van de Wet milieubeheer. Daarin staat opgenomen hoeveel geluid er langs een weg mag zijn. "We hebben daarvoor een ontheffing aangevraagd, al weet ik dat de buurt daar geen boodschap aan heeft." Tijdelijke maatregelen De buurt is teleurgesteld in Rijkswaterstaat, zo vertelt bewoner Jiska Klein. "We voelen ons machteloos. RWS houdt de poot stijf." Klein snapt dat er aanbestedingen moeten worden gedaan, maar hoopt op tijdelijke maatregelen. "Dat de auto's maximaal 80 km per uur mogen rijden, bijvoorbeeld", zegt ze. "Of schermen voor onze gevels." Hansen zegt dat het wordt onderzocht of die maatregelen effect hebben. Eind januari is de uitslag bekend van hoeveel het scheelt als auto's 80 km per uur rijden. "Ik hoop dat het effect heeft", zegt Hansen. "Maar dan moet het ministerie ook nog de beslissing maken of het wordt doorgevoerd."

Reactie wethouder Van der Horst Wethouder Melanie van der Horst (Verkeer en Luchtkwaliteit) is begaan met de buurt en laat in een reactie weten: "Onze bewoners hebben nu al bijna een half jaar last van de extra herrie en fijnstof vanwege de ontbrekende geluidsschermen. We weten al dat het geluid harder is dan eigenlijk mag, daarom hebben we vooraf al gevraagd om de maximumsnelheid op de A10 daar te verlagen naar 80. Helaas is anders besloten en wachten we nu op het geluidsonderzoek. Dat is in januari klaar, dan willen we met Rijkswaterstaat om tafel om afspraken te maken over maatregelen om de overlast te tegen te gaan."