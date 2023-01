Drukte voor gratis bosje tulpen op het Museumplein

Honderden mensen zijn naar het Museumplein gekomen om daar een gratis bosje tulpen te plukken. Dat kan vandaag in het kader van de Nationale Tulpendag 2023.

De bloementuin werd iets voor 13.00 uur geopend door Olympisch schaatskampioen Irene Schouten. Zij is de dochter van een tulpenkweker. In totaal staan er zo'n 200 duizend tulpen op het Museumplein.

De Nationale Tulpendag is jaarlijks het officiële startsein van het internationale tulpenseizoen. Dat loopt tot eind april. Het thema dit jaar is 'Typical Dutch'. Uiterlijk om 18.00 uur is het festijn klaar.

De organisatie waarschuwt wel dat er waarschijnlijk geen tulpen meer op te halen zijn na 17.00 uur.