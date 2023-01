Schreuder kan leven met gelijkspel tegen Feyenoord: "Gaat de goede kant op"

De afgelopen week ging het veel over Steven Berghuis, de oud-Feyenoorder die in de zomer van 2021 de overstap naar Ajax maakte. Zelf stoorde Berghuis zich aan sommige media, die sommige supporters zou ophitsen met hun berichtgeving. "Zou dat helpen denk je?" Vroeg hij zich tegenover de camera van ESPN af. "Deze week heeft impact gehad op mij en mijn familie. Ik denk dat media en mensen met een groot bereik moeten nadenken wat ze zeggen"

Al met al vindt de spelmaker dat de haat tegen hem veel te veel is aangedikt door de media. "Wat je vandaag ziet in het stadion: prima. Fluiten is oké. Een paar spreekkoren: oké. Dat mag ook, die rivaliteit is goed. het hoort er bij. Maar mensen worden zo opgehitst door de media. Dan gaat het maar door, via Twitter via Facebook. Mijn enige oma, die nog leeft, stuurt me dan door dat ze bezorgd is."