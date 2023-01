Ajax voorkomt dramatische nederlaag en houdt punt over aan Klassieker

De druk stond er vol op bij Ajax, want de achterstand ten opzichte van Feyenoord was vijf punten. Het eerste kwartier van de wedstrijd waren de Rotterdammers sterker en kreeg het bijna de openingstreffer in de schoot. Een corner van Orkun Kökçü belandde via Jurrien Timber richting het doel. Geronimo Rulli tikte de bal net naast. De Argentijnse goalie kwam daarvoor ook goed weg, nadat hij volledig misgreep bij een hoekschop.

Achterstand

Uit een voorzet van Calvin Bassey kon Mohammed Kudus van dichtbij koppen. Het eerste gevaar van Ajax ging rakelings naast. Timber kreeg hierna nog een kleine kans, maar het bleek niks waard. Igor Paixão schoot schitterend raak na balverlies van Steven Berghuis: 1-0. In de slotfase van de eerste helft kwam Ajax er nog een keer gevaarlijk uit. Kudus werd diep gestuurd en legde af op Conceição. De Portugees schopte vol in het gras. Het maakte geen verschil, want het was buitenspel.

In de tweede helft kakte het spel erg snel in. Het leidde wel tot speldenprikjes over en weer, maar het werd in de laatste fase echt spannend. Kudus kwam oog in oog met Justin Bijlow na een splijtende pass van Edson Álvarez. Dat bleek een waarschuwingsshot, want een minuut later werd het 1-1. Davy Klaassen stond op de juiste plek en kopte de bal, via Mats Wieffer rolde de bal over de lijn.

Gimenez

De ingevallen Santiago Gimenez had dé kans om Feyenoord alsnog de zege te bezorgen. Rulli hield met een knappe redding Ajax op de been. Daarna bleef Feyenoord aandringen om de 2-1 te maken. Die kwam er uiteindelijk niet, waardoor Ajax tevreden mag zijn met een gelijkspel.