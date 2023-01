Stad NL V Vrienden laten chatrobot rap schrijven over skivakantie

Jana Blom (32) is net terug van een wilde skivakantie met vrienden en collega's van het Skatecafé in Noord en club PIP in Den Haag. Zo'n week na terugkomst staat ze met sommige van die vrienden en collega's al koortjes in te zingen bij een rap over diezelfde vakantie. De tekst was er snel dankzij ChatGPT, een razend populaire chatbot die met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) in 'natuurlijk' taalgebruik teksten kan schrijven. En op rijm ook nog als het moet. 'Hop hop naar Sjam z'n kamer, all night party. Non-stop'.

Medewerkers en vrienden van het Skatecafé gaan al jaren met de collega's van de Haagse club PIP op wintersportvakantie. Ook dit jaar weer, ze zijn net een week terug. Jana besloot wat hoogtepunten van de trip in ChatGPT te zetten. Een gratis onlinecomputerprogramma dat automatisch teksten genereert. "Met de vraag of daar een leuk verhaal van gemaakt kon worden. En al gauw - hoe minimaal de hoogtepuntjes die ik invoerde ook waren- kwam er een gezellig verslag uit. En toen dachten we: 'als het kan rijmen is het nog leuker. En als er dan ook nog een couplet en een refrein geschreven kan worden - gewoon een nummer - is dat nog leuker'."

Floyd rapt de door ChatGPT gemaakte tekst

ChatGPT draaide er zijn/haar/de hand niet voor om. Binnen no time was er een tekst op rijm. Alleen dat rijmen doet de tekstrobot dan wel weer in het Engels. Beetje jammer. "Een aantal mensen uit de groep vond wel dat het een Nederlands gesproken nummer moest worden." zegt Jana. "We hebben dus die Engelse vertaling letterlijk vertaald naar het Nederlands en een aantal woorden aangepast zodat het bleef rijmen." 'Sjam, Sjam' En nu staan ze dus in de kleine studio van een bevriende producer aan de Overtoom. Vriend Floyd doet de raps, de rest staat de koortjes te zingen: 'Sjam, Sjam, Sjam z'n kamer'. Wie Sjam is - en wat er verder op zijn kamer is gebeurd - weten we niet. ChatGPT waarschijnlijk wel.

ChatGPT kan dankzij kunstmatige intelligentie onze taal 'bestuderen' en die taal op dezelfde 'natuurlijke' manier gebruiken en opschrijven. Handig voor het schrijven van sollicitatiebrieven bijvoorbeeld, of het maken van opdrachten voor school. Dat laatste gebeurt ook steeds vaker, wat binnen het onderwijs tot discussie leidt: veel docenten kunnen nauwelijks beoordelen of ingeleverde schrijfsels daadwerkelijk door de leerlingen zelf zijn geschreven.

Quote "Als ik een code niet begrijp of te lui ben om het te begrijpen, stuur ik het naar ChatGPT" Bram Zijlstra - programmeur

Maar de chatbot kan meer dan alleen goed schrijven. Zo gebruikt data scientist Bram Zijlstra ChatGPT ook regelmatig. Bram werkt als programmeur - of data scientist - voor een startup dat software schrijft voor videobedrijven. "ChatGPT kan zowel menselijke taal begrijpen als programmeertaal. In die hoedanigheid gebruik ik het. Ik gebruik het als ik simpele stukjes code wil schrijven, maar ook andersom. Als ik een code niet begrijp of te lui ben om het te begrijpen, stuur ik het naar ChatGPT met de vraag of ie het wil uitleggen." Bram maakt er een beetje een grapje van maar heeft goede ervaringen met de chatbot. Niet dat het feilloos is. "Zeker niet. Je moet het zien als iemand die je om advies vraagt. Je moet altijd zelf blijven nadenken. Het is heel goed af en toe, maar het nadeel is dat het model zelf niet aangeeft dat het twijfelt. Dus zit het soms heel zelfverzekerd fout. Dat is iets waar je op moet blijven letten."

programmeur Bram Zijlstra gebruikt ook ChatGPT

Het liedje van Jana en haar vrienden was nog niet lekker afgemixt toen wij vertrokken. Misschien dat ze het een keer laten horen hun eigen Skatecafé. "Dat zou wel tof zijn. Een hele avond met nummers over onze wintersportvakanties. Geschreven door ChatGPT."