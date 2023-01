Coldeweijer moet video over Rachel Hazes verwijderen van rechtbank

Elk uur dat de video over Hazes nog online blijft staan moet Coldeweijer een dwangsom betalen van 1.000 euro, dit kam oplopen tot maximaal 50.000 euro. De rectificatie moet zij binnen 48 uur op haar Instagram plaatsen.

In aanloop naar de zaak sprak AT5 met mediawetenschapper Linda Duits en rechtsgeleerde Tarlach McGonagle over het fenomeen van BN'ers tegenover de juicekanalen in de rechtbank. Volgens Duits was de rechtszaak tussen de twee bepalend voor de volgende strijd in 'juiceland'."Als Coldeweijer wint, voelen juicekanalen zich meer gepermitteerd om dit soort dingen te doen. Op het moment dat ze verliest, dan hebben BN'ers hun privacy iets meer terug."

Bekijk hier de reportage terug: