Stad NL V Kan je gehypnotiseerd raken door muziek? De Straten in de Alberdingk Thijmstraat

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we in de Alberdingk Thijmstraat in Oud-West.

De Alberdingk Thijmstraat is zoals je misschien wel kan raden, vernoemd naar hoogleraar, schrijver en kunstcriticus Josephus Alberdingk Thijm. Vandaag gaan we langs bij een kunstenaar, dwarsfluitist en het Muziekpakhuis waar we hypnotische klanken zullen aanhoren. Doet de straat eer aan haar naam?

Kunstenaar Richard woont al veertig jaar op de hoek van de straat en vertelt dat er in loop der jaren veel veranderd is. Zo heette de straat vroeger de Pestsloot. Niet omdat er zoveel gepest werd maar omdat de naam bedacht werd in de tijd van de ziekte de pest. Ook het huis tegenover hem ging van bordeel naar makelaar, de verloedering van de tijd volgens Richard. Als we rondkijken in zijn huis kunnen we het ene na het andere werk van hem bewonderen, het eerste dat we zien is een kip die broedt op Oorlog en Vrede.

Bij Pieter hoeven we geen concert te verwachten want hij wil de buren niet storen. Wel mogen we kijken naar de hoeveelheid boeken die Pieter heeft staan in zijn huis. Hij geeft toe de stukken van Alberdingk Thijm niet gelezen te hebben, maar is wel groot fan van zijn zoon Lodewijk van Deyssel. We eindigen bij het raam van zijn badkamer waar je uitkijkt over de muziekschool waar hij les krijgt. Hier gaat hij wel uit zijn dak!

Quote "Het stuk heeft een eindeloze opbouw waarin de melodie steeds een stukje verschuift, dat kan hypnotiserend werken." Maria

Is het mogelijk gehypnotiseerd raken door een muziekstuk? De koorgroep PA'dam laat ons een prachtig optreden genaamd Canto Ostinato horen. We spreken Maria van Nieukerken die ons vertelt dat dit de eerste keer is dat het muziekspel opgevoerd wordt met stem. "Het stuk heeft een eindeloze opbouw waarin de melodie steeds een stukje verschuift, dat kan hypnotiserend werken."