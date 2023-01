Gemeente vernietigt nieuw boek van in opspraak geraakte stadsarcheoloog Gawronski

De gemeente gaat de volledige oplage van Onder de Amstel, een boek over archeologische vondsten die werden opgegraven tijdens de aanleg van de Noord/Zuidlijn, vernietigen. Dat bevestigt een woordvoerder van burgemeester Halsema na berichtgeving in NRC . Het gaat de gemeente 150.000 euro kosten.

Gawronski werkte van 2002 tot 2020 bij de gemeentelijke dienst Monumenten en Archeologie. Hij had een belangrijke rol bij de archeologische vondsten die bij de aanleg van de Noord/Zuidlijn werden opgegraven. Het is de bedoeling dat Onder de Amstel vanaf komend voorjaar opnieuw verkrijgbaar is.

De naam van Gawronski als samensteller zal alleen niet op de kaft staan. "Op basis van de uitkomsten van het onderzoek en de gesprekken met betrokkenen, is besloten dat een prominente positie namens de gemeente niet passend is", aldus de woordvoerder. In de aangepaste versie van het boek zal de naam van Gawronski wel terug te vinden zijn in het colofon. "Iedereen die een bijdrage heeft gehad tot totstandkoming van het boek, wordt daarin, zoals het hoort, benoemd."

De aanpassing heeft als gevolg dat de volledige oplage die nu is gedrukt, moet worden vernietigd. De kosten daarvoor zijn dus ongeveer 150.000 euro.

'Niet lichtvaardig'

De woordvoerder van de burgemeester kan in verband met de privacy van de betrokkenen niet zeggen waarvan Gawronski precies beschuldigd wordt, maar benadrukt dat het besluit 'niet lichtvaardig' is genomen. NRC schrijft dat het zou gaan om niet-seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer in zijn tijd als hoofd van de gemeentelijke dienst Monumenten en Archeologie.

'Rechtvaardigheidsgevoelens'

Gawronski zelf zegt in het NRC dat de klachten te maken hebben met 'rechtvaardigheidsgevoelens van oud-collega’s'. "Kennelijk vonden ze het niet fijn dat ik dit boek maakte." Volgens Gawronski hadden de klachten met een goed gesprek kunnen worden opgelost. "Maar in deze woke-tijd lukt dat niet meer."

In de krant zegt Gawronski dat het puur om een 'cosmetische ingreep' gaat en dat er 'sprake van rancune' is. Hij zegt met het verzoek om zijn naam te verwijderen ingestemd te hebben "om het boek en het gezicht van de gemeente te redden", maar zegt ook niets van de 'logica van de beslissing' te begrijpen.

Ook AT5 heeft Gawronski om een reactie gevraagd, maar de stadsarcheoloog zegt zelf "weinig toevoegingen te hebben aan hetgeen al in NRC staat."