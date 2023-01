Plannen bouwminister vallen slecht bij 'tegengewerkte' Raoul: "Gemeentes vertragen ook"

Dat minister Hugo de Jonge gemeentes wil helpen om trage projectontwikkelaars in gang te krijgen en daarmee sneller woningen te kunnen realiseren, is bij Raoul van de Wetering van de Hilversumse projectontwikkelaar Makeltrent in het verkeerde keelgat geschoten. Raoul merkt namelijk het tegenovergestelde. Hij wil wel bouwen, maar ziet juist dat gemeentes zijn plannen ophouden. Dat wil hij nu duidelijk maken aan de minister.

Hij verwijst naar bouwprojecten in Hilversum en Gooise Meren. Daar zijn het juist de gemeentes die steeds een sta-in-de-weg vormen. Hoewel zijn plannen naar eigen zeggen voldoen aan de gemeentelijke spelregels komen er bijvoorbeeld keer op keer nieuwe eisen of is het anderhalf jaar wachten op een gesprek met de wethouder.

"Er zullen geheid ontwikkelaars zijn die traag zijn, maar er zijn zeker ook voldoende gemeentes die traag zijn", vertelt Raoul. Want zelf heeft hij de nodige negatieve ervaringen met gemeenten in 't Gooi.

Door deze uitspraak van De Jonge lijkt het erop dat de bewindsman de schuld volledig in de schoenen wil schuiven van projectontwikkelaars. Alleen zij zouden de boel ophouden, is het geschetste beeld. Dat is alles behalve de waarheid, weet projectontwikkelaar Raoul uit eigen ervaring.

Raoul wil bouwen in Hilversum, maar komt bij de gemeente geen steek verder: "Jaren in de wachtkamer"

Ondertussen kon een soortgelijk plan voor iets verderop op de Laarderweg wel rekenen op de steun van de gemeente. Raoul ziet het verschil niet in beide voorstellen, maar constateert wel dat het andere project al gerealiseerd is en hij nog niet eens over start is gegaan.

Het is Raoul een raadsel waarom de hele bezwaarprocedure een jaar moet duren. Daarnaast verwonderen hem nog wat zaken, zoals het feit dat de gemeente het advies van de bezwaarcommissie naast zich neerlegt. Dat mogen burgemeester en wethouders doen want dit advies is niet-bindend, maar over het algemeen wijken colleges niet vaak van dit advies af.

Meest recente voorbeeld van die gemeentelijke tegenwerking komt uit Gooise Meren. Raoul wil op de Laarderweg in Bussum drie betaalbare woningen met een gezamenlijke deelauto voor de toekomstige bewoners realiseren in de voormalige doe-het-zelfzaak. Maar er is een verschil van inzicht over de parkeernorm.

Pechgeval: 'Gevangen in parkeerregels'

Volgens de gemeente Gooise Meren moet Makeltrent een aantal parkeerplaatsen zien te realiseren rondom de Laarderweg 27. Dat moet volgens de parkeerregels. Eén deelauto voor de deur neerzetten is volgens die gemeentelijke norm niet voldoende. Omdat die ruimte er niet is, want het is een drukke straat waar al veel blik staat, kan de gemeente het bouwplan niet laten doorgaan.

Het college had voor een uitzondering kunnen kiezen, maar het willen compenseren met een deelauto valt niet onder de categorie' bijzondere mobiliteit'. Juist omdat er veel meer bouwplannen zijn, wil Gooise Meren geen uitzondering maken. "Anders is het hek van de dam", is de redenatie. "Het is een beetje een pechgeval. Wij en hij zitten gevangen in de parkeerregels." Geduld is een schone zaak. De gemeente is bezig de regels te bezien, waardoor er straks sprake zou kunnen zijn van een andere norm of vorm van mobiliteit.

De deelauto is volgens de projectontwikkelaar een extraatje, want volgens Raoul hoeft hij helemaal geen parkeerplekken te realiseren. Het verhaal over de parkeernorm gaat volgens hem helemaal niet op. Voorheen zat de winkel op de begane grond en waren er woningen boven. Van dit zogeheten dubbelgebruik is geen sprake meer. Het wonen en werken valt weg. Alleen wonen blijft over. Volgens het beleid van de gemeente vervalt dan de noodzaak om parkeerruimte te creëren. Raoul wijst op een fout in de regels van Gooise Meren en blijft het oneens met de lezing van de gemeente.