Minister Harbers blijft erbij: verbod op verdampen giftige gassen kan nog niet

Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat blijft bij zijn punt dat hij binnenvaartschippers niet kan verbieden om tijdens het varen, gassen te laten verdampen uit ladingtanks. De minister houdt vol dat zo'n verbod niet zomaar mag volgens internationale verdragen. Hij schrijft dat vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Omroep Flevoland en NRC meldden eerder nog dat onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam tot de conclusie kwamen dat een verbod wel kan. Dat onderzoek is vandaag gepresenteerd.

Schippers en mensen die in de buurt wonen van vaarwegen, zoals het Markermeer. Noordzeekanaal en Amsterdam-Rijnkanaal, maken zich al langer zorgen over de lozing van vaak giftige stoffen tijdens het varen. Deze methode wordt veel gebruikt in de binnenvaart om tanks schoon te maken voor een nieuwe lading.

Tot nu toe hebben opeenvolgende kabinetten volgehouden dat een verbod niet mag, vanwege verdragen waaraan Nederland is gebonden. De wetenschappers concluderen na een analyse van de verdragen dat niets het kabinet tegenhoudt om toch een verbod door te voeren.

Ontgassingsinstallatie

De tanks kunnen ook worden schoongemaakt zonder giftige stoffen los te laten in de buitenlucht. Dat kan met speciale ontgassingsinstallaties, maar volgens minister Harbers zijn er daar te weinig van in Nederland om alle tankers mee schoon te maken.

Internationale verdragen staan volgens hem niet toe om deze praktijk te verbieden zonder ontgassingsinstallaties aan te leggen. Daarnaast zou een nationaal verbod niet doeltreffend zijn.

Omdat er nog onvoldoende ontgassingsinstallaties zijn in Nederland en de verdragsstaten, zou dit praktisch neerkomen op het stilleggen van de tankervaart in Nederland of de sector voor hoge kosten stellen. De bewindsman zegt dat het de taak is van provincies om ervoor te zorgen dat deze installaties er komen.

Meerdere provincies zoals Noord-Holland en Flevoland hebben ontgassen tijdens het varen verboden. Maar die verboden worden niet gehandhaafd.