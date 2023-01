Yvo Manuel Vas Dias, podiumbouwer voor transgemeenschap, geëerd met prijs

Een voortrekker. Zo noemt het Dutch Queen Awards-bestuur Yvo Manuel Vas Dias, de ontvanger van de Ster. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich sterk maakt voor de queer community. Op de maandelijkse borrel van TransAmsterdam, de organisatie die hij in 2013 oprichtte, nam Vas Dias de prijs in ontvangst.

“Het is een vrijplaats”, zegt Lio. Ze komt al jaren op de borrels van TransAmsterdam. De nieuwjaarseditie, zoals altijd op de laatste vrijdag van de maand, in is geen uitzondering. “De diversiteit, de mensen, het zonder angst kunnen rondlopen. Heel fijn.” Tientallen mensen lopen rond en praten bij. Vlak voor tienen gaat de champagne rond en worden de glazen geheven. “Gelukkig nieuwjaar! Het mag nog net, toch?!”

Al decennia zet Yvo Manuel Vas Dias zich in voor de transgemeenschap. In 1996 begon hij Het Jongensuur, een lotgenotengroep voor trans mannen. In 2014 ontstond het idee voor een Amsterdamse TransPride, als aanvulling van de reguliere Pride-week. In zijn ogen was de transgemeenschap ondervertegenwoordigd bij de Pride-activiteiten. Hiervoor moest nog wel even een organisatie worden opgericht. Dat werd TransAmsterdam.

Spil

“Yvo is de spil van TransAmsterdam", zegt wethouder van Inclusie en antidiscriminatiebeleid Touria Meliani. "Als bruggenbouwer tussen allerlei gemeenschappen in onze stad is hij van essentieel belang voor de beeldvorming over trans en non-binaire Amsterdammers. Hij gelooft - net als ik - in de kracht van kunst en cultuur en hij biedt met TransAmsterdam een podium voor veelzijdig talent, jonge mensen en nieuwkomers in Amsterdam.”

TransAmsterdam organiseerde de TransPride van 2014 tot 2018. "De editie van 2017 was echt een hoogtepunt", vertelt Carlo van der Linden. Hij kent Vas Dias al sinds 1988 en raakte bij Het Jongensuur met hem bevriend. "Er waren toen veel buitenlandse activisten. Kami Sid, een model en transactivist uit Pakistan, deed toen de opening. Yvo was ondanks de drukte erg op zijn gemak. Het was zo mooi om te zien hoe hij voor iedereen zorgde."