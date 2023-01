Politie ziet onrust bij ouders door 'kinderlokkers', maar: "Zo'n verhaal wordt opgeblazen"

Sinds vorige week donderdag heerst er onrust bij de ouders van kinderen van een aantal basisscholen. Bij een paar basisscholen zouden één of meerdere mannen zijn gespot die kinderen aanspreken. Ze zouden ze meevragen naar een snackbar, of ze een lift naar huis aanbieden. Volgens de politie is de onrust alleen niet nodig. "Bij een van de scholen gaat het om een leugen."

Ouders van andere scholen krijgen hoogte van de gebeurtenis bij de Vijf Sterren. Naar aanleiding van de zorgen van de ouders, wordt er bij de IJdoornschool dan ook een mail uitgestuurd. De juffen en meesters zijn meteen opgeroepen om extra alert te zijn op vreemde mensen, staat er in de mail. Ook wordt er tegen de ouders gezegd dat het fijn is om voor en na school toezicht op de kinderen te houden.

Donderdagavond krijgen de ouders van leerlingen bij basisschool de Vijf Sterren in Noord een bericht. Er zou een man aan een leerling hebben gevraagd of hij meeging naar de snackbar. Het kind wees dit af en de juf stuurde de man weg. "Verder hebben we er ook geen last meer van gehad", zegt directeur Thea Michel tegen AT5. Michel vertelt dat ze hebben gehandeld volgens het protocol en dat ze zich geen zorgen maakt dat het nog een keer gebeurt. De politie bevestigt het verhaal, maar spreekt niet van een 'man', maar een 'oudere jongere'.

Op deze manier gaat een verhaal een eigen leven leiden, zo ziet de politie. Meldingen over kinderlokkers worden niet vaak gedaan, maar als ze worden gedaan ontstaat er onrust en ontstaan er vaak nieuwe verhalen. "Het wordt opgeblazen."

Dat het wordt opgeblazen, blijkt ook uit de berichten van twee basisscholen in West. Ook daar werden namelijk figuren gezien die de kinderen zouden aanspreken. In de communicatie van basisschool De Punt wordt gezegd dat verschillende personen, onder wie de wijkagent, dit hebben gezien. Basisschool De Horizon, om de hoek van De Punt, laat ook aan de ouders weten dat kinderen mee zijn gevraagd naar de McDonald's of een lift naar huis zijn aangeboden.

Leugen

De politie haalt het verhaal van De Punt onderuit: een jongetje heeft een verhaal verteld dat niet waar blijkt te zijn. Op camerabeelden ziet de politie dat het jongetje niet met een vreemde man aan het praten is, maar gewoon met een vriendje.

Bij De Horizon is volgens de politie het verhaal dat iemand aan een kind heeft gevraagd of diegene een jongen of een meisje was. "De vraag is wat erachter zit, maar het wordt door de geruchten meteen in die context geplaatst."

"Bij De Punt is een verhaal ontstaan dat niet waar is. Als er ergens een verhaal is over een kinderlokker wordt er de volgende dag gewaarschuwd voor een wit busje", zegt een woordvoerder. "Als we een melding krijgen over kinderlokkers, investeren we daarin. Er wordt meteen onderzoek gedaan. Hier bleek het in West te gaan om een leugen." Ook in Noord is het onderzoek afgerond. Wel houdt de politie een vinger aan de pols.