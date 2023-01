Politiek nl Amsterdam hield zich niet aan afsteekverbod vuurwerk, maar de politiek wil ermee door

Het resultaat van de eerste jaarwisseling met een lokaal afsteekverbod voor vuurwerk: er ging geen pijl minder de lucht in. Ondanks dat Amsterdammers zich niet aan de nieuwe maatregel hielden, willen partijen in de gemeenteraad er komende jaarwisseling toch mee door en dus niet wachten op een landelijk verkoopverbod. "Je moet als stad ook een standpunt innemen", zegt raadslid Imane Nadif (GroenLinks).

Dit jaar belandden er 30 vuurwerkslachtoffers op de spoedeisende hulp, waarvan negen 15 jaar of jonger zijn. In het laatste jaar voor corona waren er in totaal 46 slachtoffers. Ondanks die daling in Amsterdam, was het niveau landelijk wel weer gelijk aan de jaarwisseling van 2019 op 2020. "Het was niet zo best hè", reageert Claire Martens (VVD) op de hoeveelheid vuurwerk die ondanks het verbod de lucht in ging.

Quote "Het baart mij zorgen, maar wij kunnen dit in Amsterdam niet alleen oplossen" Claire Martens, fractievoorzitter VVD amsterdam

De gemeente stelde het afsteekverbod in vanwege ernstige incidenten met vuurwerk. Door landelijke wet- en regelgeving is het niet mogelijk om de verkoop lokaal ook te verbieden. De Amsterdamse raad strijdt wel voor zo'n verkoopverbod in Den Haag, maar dat lijkt er vooralsnog niet te komen. "Als ik kijk naar hoeveel vuurwerk er is verkocht, dan is het bijna een onmogelijke taak om te handhaven. Als ik kijk naar de hulpverlening, die hebben echt keihard hun best gedaan", vindt Nadif. Illegaal vuurwerk Martens: "Aan de ene kant is het ook weer typisch. Wij denken: we willen vuurwerk afsteken, dus we doen het. Aan de andere kant: het is voornamelijk illegaal vuurwerk. Dat werd in de weken voor oud en nieuw ook gebruikt om onze hulpverleners lastig te vallen. Het baart mij zorgen, maar wij kunnen dit in Amsterdam niet alleen oplossen."

Hoewel de maatregel vooralsnog geen effect had in de stad, willen in ieder geval GroenLinks, VVD en Partij voor de Dieren het afsteekverbod ook dit jaar weer laten gelden. Nadif: "Wij willen niet afwijken van het afsteekverbod, ook niet als het niet te handhaven is. Als stad moet je ook een standpunt innemen en dat hebben wij gedaan door te zeggen dat de manier waarop het gaat niet houdbaar is." Voorlichting Het afsteekverbod kwam uit de koker van de Partij voor de Dieren, die in afwachting van een eventueel verkoopverbod pleit voor meer voorlichting. Fractievoorzitter Jennifer Bloemberg-Issa: "Ik denk dat het tijd nodig heeft. Ik hoop dat het volgend jaar al een stuk beter gaat en dat meer mensen ervan op de hoogte zijn. Alle informatie en communicatie erover helpt erbij dat Amsterdammers weten dat je wel vuurwerk mag kopen in Amsterdam, maar niet meer mag afsteken." Handhaving Om wél beter te handhaven pleit de VVD voor extra boa's op straat, zegt Martens. "De burgemeester heeft ook gezegd: wij kunnen dit niet alleen. Wij steunen haar ook in de oproep aan Den Haag, er moet meer politie bij. Maar Amsterdam kan wel meer middelen vrijmaken voor handhavers. Die moeten we echt gaan inzetten.



En dus blijft er zolang Den Haag geen verkoopverbod instelt een bestuurlijke ongemak; wel verkopen in Amsterdam, maar niet afsteken.