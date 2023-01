Hoe de kroket Wanda op de been hielp: de Straten in de Theodoor van Hoytemastraat

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we op de Theodoor van Hoytemastraat in Nieuw-West.

Tien jaar geleden werd Wanda getroffen door een ernstige aandoening waardoor ze alles opnieuw heeft moeten leren. Maar nu staan we, in haar woorden, naast "de meest gelukkige gehandicapte van Nederland”. Wat haar op de been heeft gekregen? De kroket! "Het is een fantastisch product, je kan er van alles in stoppen, en dat doe ik dan ook". En zo was Stichting Kroket geboren.