Met komkommers van 5 euro steunen vaste klanten de groenteboer aan de Kinkerstraat

Veel klanten doen graag mee met de actie. "Hij moet blijven", zegt een van de vaste klanten. "De slager verderop is ook al weg, dus dat is ook al een gemis." Een andere klant sluit zich daarbij aan: "Hij draait altijd mooie klassieke muziek. Fantastische groenten, veel beter dan bij de supermarkt."

In januari is de komkommer de groente die je voor vijf euro kan halen. Met de nadruk op kan, want Hüseyin wil niet dat mensen zich verplicht voelen om het bedrag te betalen. In februari is er een andere groente aan de beurt. "Misschien de bloemkool, paprika of de winterpeen. In ieder geval een seizoensgroente."