Meer dan 30 gewelds- en discriminatiemeldingen tijdens Pride, Halsema kondigt actieplan aan

In de week van Pride Amsterdam zijn er zeker 33 meldingen binnengekomen van anti-lhbti discriminatie of geweld in de stad. Dat meldt burgemeester Femke Halsema na vragen van D66-raadslid Marja Lust. Halsema laat ook weten dat er gewerkt wordt aan een actieplan tegen dit geweld.

De 33 meldingen kwamen binnen bij de politie. In dezelfde periode kreeg het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) twee meldingen.

'Beter informeren'

Het actieplan dat Halsema nu aankondigt, moet ervoor zorgen dat slachtoffers in de toekomst beter geïnformeerd zijn over de hulp die zij kunnen ontvangen wanneer ze discriminatie ervaren. "Het doel hiervan is om het melden laagdrempeliger te maken en de meldingsbereidheid te verhogen", aldus Halsema.

De burgemeester benadrukt dat er ook aandacht is voor andere vormen van discriminatie, zoals op moslim-, de Afro-Nederlandse en Joodse gemeenschappen. Volgens Halsema hebben deze groepen "relatief vaker te maken met discriminatie."

Taxi

De vragen van Lust gingen ook over het incident in een Uber-taxi, waar de chauffeur een vrouw, die samen met een andere vrouw op de achterbank zat, zou hebben mishandeld. Volgens de vrouwen zou de chauffeur dat hebben gedaan nadat zij elkaar een kus gaven.

Halsema laat weten dat deze zaak nog in behandeling is bij het Openbaar Ministerie en dat het nog te vroeg is om vast te stellen of het ook echt om lhbti-gerelateerd geweld ging. "Het OM gaat over de opsporing en vervolging en leidt het onderzoek van de politie" schrijft Halsema. "Het is niet aan de gemeente om uitspraken te doen over de toedracht of het motief van strafbare feiten."

Na een onderbreking vanwege het coronavirus, rijden er sinds 2021 ook weer Mystery Guest's mee in taxi's. Volgens Halsema worden ze ingezet om te beoordelen of de taxichauffeurs niet discrimineren en hun werk op een kwalitatief goede manier uitvoeren