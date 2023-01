Witte zakdoeken, een draak van een wedstrijd tegen Volendam en een directeur die niet wist hoe snel hij het ontslag van de trainer moest melden. Alfred Schreuder staat op straat. Of daarmee ook de crisis bij Ajax is bezworen? Gelukkig zijn daar Kale & Kokkie. "Van der Sar moet echt de volgende zijn die opstapt."

