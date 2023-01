Man krijgt celstraf van zes jaar voor meerdere gewelddadige berovingen in twee maanden tijd

Een 42-jarige man is door de rechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar, omdat hij in een korte tijd afgelopen jaar meerdere gewapende berovingen pleegde. Bij één van de berovingen sprong een slachtoffer uit haar raam op de vierde verdieping, waarna haar been geamputeerd moest worden.

Op 26 mei van vorig jaar zat een vrouw op haar hotelkamer in Slotervaart, toen de man naar haar kamer kwam en onder bedreiging van een vuurwapen haar heeft beroofd. Tijdens een worsteling tussen de twee ging het wapen in de hotelkamer af. De verdachte stelde dat hij het had gedaan om van zijn schulden af te komen, maar dat hij niets van de vrouw had meegenomen. De rechter was van mening dat man de vrouw wel had beroofd.

Iets minder dan een maand later, op 23 juni, had de man een afspraak gemaakt met een sekswerker in een hotel in Zuid. Toen de man in de hotelkamer met de vrouw was, bedreigde hij haar vervolgens met een geladen vuurwapen en beroofde haar van haar telefoon en geld. Volgens de verdachte nam hij één gescheurd briefje van 50 euro mee, maar op de camerabeelden van het hotel was te zien dat hij meerdere keren iets van de grond had gepakt De rechter was daardoor van mening dat de man meer dan één gescheurd briefje had meegenomen.

Op 4 juli kwam de man rond 03.00 uur bij de woning van een vrouw in het Zuid-Hollandse Voorschoten aan voor een afspraak. Eenmaal binnen in de woning bedreigde de man de vrouw in een poging om haar te beroven. Omdat de vrouw dacht dat de man haar door wilde schieten, sprong zij uit angst uit het raam op de vierde verdieping. Dat leidde tot meerdere ernstige botbreuken en uiteindelijk moest zelfs haar onderbeen geamputeerd worden.

155.000 euro schadevergoeding

Het Openbaar Ministerie eiste een gevangenisstraf van negen jaar tegen de man, maar volgens de advocaat van de man moest er rekening worden gehouden met zijn persoonlijke omstandigheden. Hij zou door een gokverslaving veel schulden hebben opgebouwd, waarna hij onder druk zou zijn gezet om op deze manier aan het geld te komen.

De rechter is van mening dat de man 'het veiligheidsgevoel van alle slachtoffers in zeer ernstige mate heeft aangetast'. Volgens de rechter heeft de man zich vooral gericht op 'kwetsbare slachtoffers', omdat enkele van hen 'werkzaam waren als prostituees'. De rechter vindt een straf van zes jaar passend. Daarnaast moet de man een schadevergoeding van 155.000 euro aan de vrouw wie uit het raam sprong betalen.