Explosie voor de deur van de Supperclub aan Singel

Wat er precies voor de deur van de evenementenlocatie heeft plaatsgevonden, is nog niet duidelijk. Volgens de woordvoerder van de politie is er zwaar vuurwerk afgestoken. Ook werden er jerrycans aangetroffen voor de deur. Volgens de woordvoerder zat daar geen brandbare vloeistof in en wordt er onderzocht of deze wat met de explosie te maken hebben. Bij de explosie sneuvelde een raam, maar er vielen geen gewonden.

Getuigen laten aan AT5 weten dat er een man iets voor de deur zou hebben gelegd en dat er vervolgens iets ontplofte. De man zou daarna zijn gevlucht. De politie kan dat verhaal nog niet bevestigen en wacht het onderzoek eerst af.

Of de explosie iets met de evenementenlocatie te maken heeft, is nog niet bekend. Een woordvoerder van de Supperclub laat weten dat ze er erg van zijn geschrokken. "Gelukkig valt de schade mee, maar ik denk dat mensen niet doorhebben wat de impact van zo'n actie kan zijn op een ondernemer. Er lijkt een soort trend te zijn met explosies in de stad. Het is gewoon bloedirritant."