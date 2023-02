Hessel (20) is al 9 maanden thuisloos: "Op een ochtend werd ik wakker met een bloedzuigend kevertje in mijn haar"

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart onderzoekt het jongerenprogramma What’s Next wat er speelt onder leeftijdsgenoten in Amsterdam en de provincie Noord-Holland. Hoe is het om in deze tijd als jongere op zoek te zijn naar een woning? En wat is de rol van de provinciale politiek hierin? What’s Next praat hierover met statenleden en de thuisloze Hessel.

De wooncrisis is misschien wel het onderwerp van de Provinciale Staten Verkiezingen dat de meeste mensen raakt. Steeds meer jongeren hebben door deze crisis moeite met het vinden van een woning. De 20-jarige Hessel is vorig jaar thuisloos geraakt en kan geen betaalbare woning kan vinden. Hij woonde in een studentenkamer tot hij op een ochtend wakker werd met een "bloedzuigend kevertje in zijn haar", zoals hij het zelf omschrijft. Dit bleken bedwantsen te zijn die op al zijn spullen zaten. Het complete wooncomplex werd geteisterd door bedwantsen. Zijn kamer was in één klap onbewoonbaar geworden en Hessel verloor al zijn bezittingen. Het lukt het hem niet om een geschikte en betaalbare woning te vinden. “Nu woon ik al een paar maanden een beetje overal en nergens.”

Hessel Pijnaker bij NDSM - Jobeleen Perez

Bouwen, bouwen, bouwen Een oplossing voor de wooncrisis is volgens de politiek dat er veel woningen bijgebouwd moeten worden. Voor 2030 hoopt de provincie Noord-Holland 184.000 woningen erbij te hebben gebouwd. Maar of we dat gaan halen? “Ik hoop het van harte,” zegt Statenlid Annette de Vries van de PvdA. Maar over het algemeen zijn de statenleden sceptisch.

Kraken en inwonen Als het aan Hessel ligt zijn er andere kortetermijnoplossingen nodig, zoals het legaliseren van kraken of inwonen weer mogelijk maken. “Ik heb zelf in de zorg gewerkt en er waren heel veel ouderen die zeiden: Ik heb de hele verdieping boven leegstaan, kom erbij.” Maar dat mag niet.” Bas de Wit, Statenlid voor de VVD, heeft de formule voor het vinden van een woning: “Doe gewoon je best, werk hard en hoop op een beetje geluk.”

Hessel heeft hard gewerkt, maar heeft nog geen geluk gehad als het aankomt op het vinden van een prettige woning. “Ik ben gewoon een positief persoon, […] maar dat wonen, dat is ook om moedeloos van te worden.”