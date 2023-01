Kritiek op 'woke-cultuur' blijft leven op UvA: socioloog meldt zich ziek, studenten starten petitie

Op de faculteit van sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) is er de afgelopen weken veel te doen rondom de uitspraken over de woke-cultuur van socioloog Laurens Buijs. De wetenschapper heeft zichzelf inmiddels ziek gemeld bij de universiteit en drie studenten zijn een petitie gestart tegen Buijs.

De socioloog stapte daarnaast naar het College van Bestuur (CvB) als klokkenluider met klachten over de bedreiging van de academische vrijheid. De UvA liet na een eerste gesprek weten dat zijn klachten serieus worden genomen en dat zij een externe commissie samen gaan stellen die onderzoek gaat doen. Volgens de universiteit is het samenstellingstraject nog steeds bezig en kunnen zij daarom geen uitspraak doen over wanneer het onderzoek afgerond zou moeten zijn.

Daarnaast schreef hij dat hij het 'verschijnsel' non-binair en de 'bijbehorende obsessie met voornaamwoorden' als een lege hype ziet. Buijs is van mening dat een debat over zijn uitspraken niet mogelijk is en dat hij wordt neergezet als 'slecht persoon'. "Als ik zo'n opmerking maak dan raakt dat die mensen zo diep, daar is dan geen ruimte voor debat. Het is op zo'n persoonlijk niveau", zo laat Buijs aan AT5 weten.

De UvA-socioloog schreef op 18 januari op het journalistieke platform van de universiteit, Folia, een opiniestuk over dat de woke-cultuur die er op de UvA heerst, de academische vrijheid van zijn faculteit bedreigt. Volgens Buijs is het 'diversiteitsbeleid in de huidige vorm een paard van Troje, waarmee het radicaal 'woke' gedachtegoed de organisatie wordt binnengehaald en in sneltreinvaart wordt genormaliseerd'.

Buijs meldt aan AT5 dat hij zich inmiddels heeft ziek gemeld. Hij voelt zich ondanks de beveiliging die voor hem is geregeld niet veilig op de universiteit, ook liepen de gesprekken mis met het CvB. "Het is zo hoog opgelopen en we kwamen er niet meer uit. Ik wil dat de relatie met de directie en het bestuur eerst verbetert voor ik weer ga werken. Anders voel ik me onbeschermd", zegt hij.

"Ik vind het belangrijk dat het onderzoek zo snel mogelijk start. In het laatste gesprek met het CvB bereikten we geen overeenstemming over de randvoorwaarden. Ik heb inmiddels aangegeven aan het CvB dat ik open sta voor verdere gesprekken erover." Buijs noemt verder het contact met de UvA op het moment slecht. "Deze kwestie is zo’n grote splijtzwam geworden. Ik heb kennelijk een open zenuw geraakt. Ik hoop dat de gemoederen nu tot rust komen."

'Ontkenning van identiteit'

Na het opiniestuk van Buijs ontstond er onder een groep studenten en op social media veel ophef. Zo werd er via meerdere kanalen de oproep gedaan aan de UvA om Buijs per direct te schorsen. Daarnaast werd er een petitie gestart door drie studenten om de UvA een 'veilige plek te maken voor non-binaire mensen'. Bij de petitie schreven de studenten ook een brief aan het bestuur van de universiteit waarin onder onder meer staat dat Buijs zijn platforms 'misbruikt om hatelijke opmerkingen tegen non-binaire personen te verspreiden'. Volgens de studenten ontkent de socioloog daardoor 'de identiteit van een groep studenten en docenten'.

Raisa Mulder, één van de studenten die de petitie is gestart, laat weten dat zij graag in gesprek gaan met de UvA om veiligere leeromgeving te creëren. "Het liefst zien wij dat er een soort platform wordt geopend waar non-binaire studenten en docenten hun ervaringen kunnen delen en verbeterpunten kunnen meegeven. We hopen dat het bestuur dat serieus gaat nemen."

Buijs noemt het 'goed' dat de studenten een stelling nemen in de kwestie en een petitie zijn gestart. "Zolang ze maar goede argumenten hebben. Ik wil de studenten op de UvA aanmoedigen zich in deze discussie te verdiepen en van meerdere kanten informatie in te winnen. Het is een belangrijk thema dat over de toekomst van hun onderwijs gaat."